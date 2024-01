Cantiere sulla ciclabile. Nuova viabilità

La realizzazione della nuova pista ciclopedonale richiede alcuni cambiamenti. Per consentire l’esecuzione delle opere in un tratto, che da via del Funaro prosegue in viale Matteotti (nel tratto tra via del Funaro e via Cavallerizza) e via Traversa, sono previste alcune modifiche alla viabilità. Pertanto da oggi o fino a venerdì 2 febbraio chi proviene da via Traversa (Porta San Marco o viale Arcadia) per poi proseguire in viale Matteotti, non potrà svoltare a sinistra in via Cavallerizza.

Per farlo – spiega l’amministrazione in un nota – sarà necessario raggiungere la rotonda in viale Matteotti, all’intersezione con viale Italia, tornare indietro per poi svoltare in via Cavallerizza (la strada infatti è percorribile).

Nessun cambiamento per chi proviene dalla parte opposta (ad esempio da via dei Pappagalli): percorrendo viale Matteotti si potrà poi svoltare in via Cavallerizza. Sul, per agevolare i cittadini in questo cambio di viabilità, sarà presente la segnaletica di preavviso relativa a divieti e cambiamenti.