Cantiere Asl. Via la recinzione: "Rischio furti"

Domenica mattina la recinzione del cantiere per i lavori nella sede dell’Asl di via IV Novembre a Montale era stata abbattuta parzialmente dal vento: la porta d’ingresso era spalancata e avrebbe permesso a chiunque di entrare. La situazione è stata notata da diversi cittadini, dato che la sede dell’Asl si trova nei pressi della piazza centrale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che ha constatato la situazione ed ha compiuto una breve verifica all’interno, dove non sembra che nessuno fosse entrato e nulla sia stato portato via. "Dentro la sede in ristrutturazione ci sono anche apparecchiature di un certo valore – denuncia la consigliera di ’Insieme per Montale’ Barbara Innocenti – serve più attenzione nella gestione del cantiere".