Cannoni a intermittenza. L’Enel si scusa

Problemi alla fornitura di energia elettrica ad Abetone: alla segnalazione venuta dagli impiantisti che si sono trovati i cannoni a intermittenza, il gestore si è immediatamente attivato. "In riferimento all’articolo “Problemi con la fornitura di corrente elettrica“, E-Distribuzione (società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione), precisa che gli impianti di risalita non sono stati interessati da guasti, ma si è trattato di tre brevi scatti di linea durante l’esecuzione delle manovre di “riassetto rete“. Queste manovre si sono rese necessarie in seguito al danneggiamento di un’altra linea elettrica dovuto alla caduta sui conduttori di alberi ad alto fusto, collocati fuori dalla fascia di rispetto di competenza dell’azienda". In sostanza la fascia di rispetto entro la quale il gestore è autorizzato a tagliare le piante è di 5 metri, se una pianta più alta, posta al di fuori dei 5 metri cade sulla linea, il gestore può solo intervenire sull’albero dopo che è caduto, come è avvenuto nel caso in questione. "I tecnici di E-Distribuzione, coadiuvati dal Centro Operativo aziendale attivo h24 per il monitoraggio e la gestione della rete elettrica in tempo reale – fanno sapere dall’azienda – hanno quindi operato per modificare l’assetto di rete, isolare il tratto danneggiato e restituire elettricità alle utenze interessate con un bypass, motivo per cui durante lo svolgimento delle manovre in telecomando e manuali alcune utenze, servite da altre direttrici elettriche, hanno avvertito degli scatti di linea temporanei". La nota così conclude: "E-Distribuzione, che si scusa per il disagio, ha già contattato la Saf per tutte le informazioni del caso e rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento".

Andrea Nannini