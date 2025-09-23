Cani e sicurezza. Gestione consapevole. Ecco il corso gratuito

AGLIANA È stato presentato ufficialmente, nell’auditorium della scuola Bartolomeo Sestini, il corso gratuito, guidato da personale esperto, per la gestione consapevole dei cani. "Cani & sicurezza" è il titolo del corso, promosso dall’amministrazione comunale, primo in provincia di Pistoia, rivolto ai proprietari di cani, per conseguire il patentino nella gestione del fedele amico a quattro zampe. L’attivazione del progetto era stata preannunciata dal sindaco Luca Benesperi in seguito all’aggressione, da parte di un cane di famiglia, a una bambina di due anni e alla nonna, avvenuta ad Agliana alla fine di maggio. In merito alla gestione dei cani c’è anche una mozione, presentata dal gruppo consiliare FdI, approvata all’unanimità, per promuovere la formazione e la responsabilità per i proprietari di cani.

Il corso è stato presentato dal responsabile scientifico del progetto, il dottor Francesco Fiorilli, dirigente veterinario igiene urbana veterinaria dell’Azienda Usl Toscana centro Pistoia, con il sindaco di Agliana Luca Benesperi e la comandante della polizia municipale Maria Pignatiello. E’ un progetto a cui l’amministrazione sta lavorando dalla primavera scorsa, curato dalla polizia municipale su proposta della comandante Pignatiello, finalizzato all’incolumità pubblica e al rispetto della normativa che riguarda i cani. Ci sono già molti iscritti.

Gli incontri gratuiti per conseguire il patentino svolgeranno sabato 18 e domenica 19 ottobre, dalle 9 alle 14, nell’auditorium della scuola Sestini. Per iscriversi gli interessati possono rivolgersi tramite email al comando della polizia municipale: [email protected]. Il corso, come ha anticipato il dottor Fiorilli, sarà utile per comprendere come un cane può cambiare nel tempo, come può avere reazioni impreviste, per esempio in relazione a gesti, odori e suoni, ma anche educare al rispetto degli altri, compreso chi può avere paura dei cani. Lo scopo è fornire una guida consapevole per il bene di tutti. La mozione approvata in consiglio comunale guarda alla sicurezza urbana e al benessere. Prevede campagne informative, percorsi formativi per i proprietari, convenzioni con centri cinofili accreditati per corsi a tariffe agevolate, iniziative di sensibilizzazione nei quartieri, scuole e canili, monitoraggio dell’efficacia delle azioni.

Piera Salvi