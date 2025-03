Cane cade nell’Ombrone, portato via dalla corrente

Pistoia, 24 marzo 2025 – Intervento nel pomeriggio intorno alle 17 dei vigili del fuoco di Pistoia presso il ponte sull'Ombrone zona Bonelle, nel tentativo di recuperare un cane caduto dentro al fiume.

La bestiola, un breton di 14 anni di nome Skipper, è scivolata nell'acqua mentre era a fare una passeggiata con la padrona. La donna è entrata anche lei nell'acqua per cercare di recuperare il povero cane, ma senza riuscirci. I vigili del fuoco hanno tentato di ritrovare il cane, seguendo il tragitto del fiume, mentre la corrente in questi giorni molto rapida lo aveva già portato via. Poche le speranze quindi di ritrovarlo vivo: secondo alcuni testimoni il corpo della povera bestiola al momento in cui veniva trascinato dall'acqua era già privo di vita.