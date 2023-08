Campo scuola alla PistoiAtletica 1983 ChiantiBanca Affidamento di cinque anni prorogabile per altri tre

Una sola domanda presentata nei termini previsti dalla legge che rispetta le direttive e gli standard richiesti per aggiudicarsi il bando. E’ filato tutto liscio per l’assegnazione, adesso definitiva, della gestione e manutenzione ordinaria del campo scuola di via dello Stadio alla PistoiAtletica 1983 ChiantiBanca che già aveva testato le proprie capacità di soggetto affidatario con un precedente, ma più ridotto, bando: il valore di aggiudicazione è di 236mila euro complessivi. Adesso il periodo si allunga in maniera decisamente più importante perché il contratto di gestione sarà di cinque anni con la possibilità di aggiungerne altri tre qualora non si siano verificati problemi particolari. Otto anni complessivi fino al 2031, pertanto, che potranno far accrescere ulteriormente l’attrattività di un impianto sportivo che, nel corso degli ultimi tre anni, è stato riqualificato e potenziato, adesso pronto per ospitare gare e meeting di spessore nazionale come successo ad inizio luglio. Da segnalare come la società presieduta dal presidente Gianluca Fini non sarà sola in questa avventura perché, all’interno del bando, è stato specificato che ci sarà anche un sub appaltatore nella figura della Cooperativa Sociale Prod.84 a.r.l. Con questo passaggio, fondamentale per il futuro dell’area, si gettano le basi per la società biancoverde per stabilizzare, una volta per tutte, la propria attività giovanile all’interno dell’impianto e, soprattutto, iniziare a pensare ad altri eventi di caratura nazionale. Uno step che potrà essere favorito dalla possibilità di accesso al credito, da parte del Comune, per la sistemazione della tribuna scoperta e soprattutto per l’impianto di illuminazione che, considerata anche la velocità della pista riconosciuta da tutti, aprirebbe scenari ancora più ambiziosa come quelli di ospitare meeting fino al livello internazionale.