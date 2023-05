Campionati internazionali di matematica, Ludovica e Caterina in finale

Numeri, operazioni, esercizi di logica: studio sì, ma prima di questo vera e profonda passione che unisce. Al punto da diventare un gioco stimolante da mettere alla prova. Accade così che due giovani studentesse della scuola media Leonardo da Vinci di Pistoia, Ludovica Valecico Braschi e Caterina Rossi Vienni, grazie a questa bella passione siano riuscite a qualificarsi alla trentesima finale nazionale dei Campionati internazionali di giochi matematici che si svolgerà il 13 maggio all’Università Bocconi di Milano. Le due ragazze, compagne di classe, sono riuscite a classificarsi per la categoria C1, qualificandosi rispettivamente prima e quinta alla semifinale. All’appuntamento del 13, le due ‘giocatrici’ si presenteranno armate solo di penna, bandita la calcolatrice, e affronteranno una prova di 90 minuti per conquistare il titolo più prestigioso. Ludovica e Caterina, compagne di scuola, sono ragazze appassionate di matematica e di giochi di logica.

"La matematica mi piace un sacco – dice Ludovica –, mi piace molto anche aiutare i miei compagni a capire gli esercizi e trovo tanta soddisfazione quando riesco a comprendere il ragionamento che sta dietro ogni quesito". Caterina è rimasta sorpresa di essere in finale ed è convinta che: "Sarà un’esperienza bellissima andare a Milano per questa sfida. La matematica da piccola non mi piaceva, ma dalla quinta elementare e poi alle medie ho capito che il metodo matematico offre i mezzi per arrivare a risultati certi". "Anche quest’anno – spiegano i docenti di matematica della Leonardo – il nostro Istituto ha conquistato la finale. I nostri ragazzi e ragazze hanno partecipato con impegno ed entusiasmo, divertendosi nella risoluzione di problemi e quesiti intriganti e curiosi. Le nostre alunne finaliste hanno colto in pieno lo spirito di questa manifestazione e hanno compreso che la matematica è logica, ma anche fantasia e creatività".

l.m.