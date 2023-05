Campi estivi, è polemica Genitori contro il Comune

Sono oltre trenta le famiglie che hanno richiesto la revoca della determina del Comune di San Marcello Piteglio in merito ai campi estivi. Le firme sono state raccolte in un solo giorno per non rischiare di presentare il ricorso in ritardo, altrimenti i numeri sarebbero stati ben diversi. Se non si addiverrà a una soluzione, il prossimo passo potrebbe essere il ricorso al Tribunale Amministrativo, magari con il patrocinio di un’associazione.

L’argomento è stato discusso più volte in consiglio comunale senza però portare a un avvicinamento tra le richieste dei genitori e l’atteggiamento arroccato dell’amministrazione. Così siamo arrivati al muro contro muro, concretizzatosi nel ricorso presentato alla responsabile del servizio Tatiana Frullani e al segretario somunale Donatella D’Amico, riguardante il ricorso in opposizione alla determinazione n° 3222023.

"Noi genitori firmatari – si legge nell’istanza depositata – chiediamo che venga revocata la determinazione 322 del 28 aprile 2023 avente a oggetto "integrazione articolo 2 requisiti professionali dell’avviso di manifestazione di interesse per la concessione di un contributo perl’attivazione e la gestione dei centri estivi".

L’illegittimità che i genitori rilevano è nell’ampliamento dei requisiti richiesti nel bando che nella sua attuale formulazione ammetterebbe figure professionali con requisiti non adeguati al tipo di servizio, invece della laurea in Scienza della formazione o titolo equipollente, come previsto già dal 2017. Si troverebbero a gestire i giovani partecipanti soggetti con requisiti di livello inferiore. Il fatto che questo ampliamento non garantisca certamente i bambini, ma sia fatto per favorire qualche soggetto privato è espresso chiaramente nel ricorso. Anche se il Comune provasse a dimostrare la liceità della scelta motivandola economicamente, rimane il vincolo della laurea. Va da se che già molte famiglie stanno valutando se iscriverli alla scuola estiva di Cutigliano o arrangiarsi con nonni, baby sitter e quant’altro.

Andrea Nannini