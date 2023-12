Campagna vaccinale. I numeri non decollano. Pochi anti-influenzali . Ancor meno per il covid

Ci siamo dimenticati l’incubo del Covid? Le terapie intensive e i morti? Secondo il dottor Giuseppe Pace, il segretario provinciale della Fimmg (Medici di Medicina Generale), sì. "Le ondate ci hanno lasciato una generale sfiducia nella medicina tradizionale, attaccata da chi ha sostenuto l’inefficacia se non la pericolosità dei vaccini. Prova ne sono i numeri di questa nuova campagna vaccinale, che fatica ad avviarsi".

Dottore come sono i numeri su Pistoia?

"Sono bassi, molto bassi. Le richieste per i vaccini anti influenzali da parte della popolazione degli aventi diritto si fermano a poco più del 50 per cento. Mai prima d’ora sono state così poche. Ancora di meno, forse il 25 per cento, quelle della copertura vaccinale per il Covid".

Quali sono, a suo avviso, le ragioni di questa partenza lenta?

"Ci auguriamo di recuperare in corsa, ma se stiamo ai numeri dei nostri ambulatori, c’è da preoccuparsi. Le ragioni possono essere molteplici, ma in parte sono da ricercare nella battaglia condotta dai no vax durante le ondate epidemiche di Covid. Tutte le teorie sulla inefficacia e addirittura sulla pericolosità del vaccino, hanno instillato i dubbi in molte persone, anche in chi ha sempre avuto fiducia nella scienza".

Ci sono altre motivazioni?

"In generale, dopo tutto quello che abbiamo passato c’è anche una forma di stanchezza, mentre si è persa la percezione del rischio. Dunque, da una parte, la gente si è stufata di sottoporsi ai vaccini, anche quelli che era abituata a fare. Dall’altra ha abbandonato ogni forma di protezione, a partire dalle mascherine che non vengono più usate nemmeno negli ambienti sanitari, come nelle sale d’attesa degli ambulatori. E’ per questo che dobbiamo essere noi medici, per primi, a dare l’esempio".

L’influenza è già arrivata?

"E’ arrivata e avremo il picco dopo Natale, più cattiva di ora. Il punto è che tante persone delle categorie fragili persone più a rischio della media, ancora non hanno fatto il vaccino anti influenzale".

Qual è l’emergenza attuale?

"C’è un’ondata molto alta di casi Covid che si confondono con i sintomi influenzali. E dico ’si confondono’ perché ormai sono pochissimi a testarsi con i tamponi su base volontaria. Quindi i casi rilevati sono assai meno di quelli realmente in circolo. Ma i malati di Covid, con complicanze, fino alla morte ci sono e non sono pochi. Solo che non ne abbiamo più la percezione".

Quando allarmarsi?

"Se paziente anziano o fragile per patologie, in presenza di sintomi influenzali, quali febbre, tosse, perdita di olfatto, sarebbe il caso di effettuare un test Covid e in caso di positività, contattare il medico per impostare una terapia adeguata. Se la situazione clinica dovesse preoccupare sarebbe opportuno contattare il medico per una valutazione".

I numeri cosa ci dicono?

"Che nell’ulrimo mese abbiamo avuto 900 morti, e che i contagi sono in aumento. Ci sono focolai di Covid che hanno colpito intere famiglie".

Quali sono le forme infettive più diffuse ora?

"Soprattutto, forme para influenzali, come bronchiti, ma anche streptococco, e gastroenteriti. Il picco, come sempre, dobbiamo aspettarlo dopo Natale".

