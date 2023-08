Camminare sulla Via Francesca della Sambuca, Giornata di Pellegrinaggio a Pistoia

Giovedì 10 agosto (ritrovo alle 9.15 nella piazza di Spedaletto) le associazioni “Nuéter” e “Le Limentre”, con la sezione Cai AAB e le proloco di Spedaletto e San Pellegrino, organizzano la giornata: "In cammino con la storia". Lo scopo è accompagnare i partecipanti in un cammino su un tratto della antica "Via Francesca della Sambuca" e far conoscere luoghi, modi ed esperienze del pellegrinaggio medioevale e attuale. La prima parte si svolgerà la mattina con una escursione che, partendo dalla piazza di Spedaletto, porterà i partecipanti al Passo della Collina. Al ritorno, il professor Zagnoni fornirà notizie storiche su Pratum Episcopi (l’attuale Spedaletto) e sulla chiesa di San Bartolomeo. Chi vorrà, potrà partecipare al pranzo organizzato dalla Proloco. La seconda parte si svolgerà nel pomeriggio con una breve escursione sul tratto della Via Francesca della Sambuca dal ponte “dei tre legni” (bivio SS 64Stabiazzoni) a San Pellegrino al Cassero con la visita al piccolo oratorio di Stabiazzoni. Quindi, nella chiesa di San Pellegrino un incontro in cui Renzo Zagnoni commenterà la giornata di un pellegrino nel medioevo. Mauro Lenzi parlerà della sua esperienza di pellegrino moderno: da Porretta a Santiago. Infine Maurizio Pini illustrerà la “Via Francesca della Sambuca”, un cammino da Bologna a Pistoia. La giornata si concluderà con un buffet organizzato da “Le Limentre” e dalla proloco” Il Cassero” di San Pellegrino. Per informazioni sulle escursioni: “Le Limentre” (331.1128146 - [email protected]) o Mauro Lenzi (366 2072161). Per il pranzo (0573 1932544) e per la cena (331.1128146).