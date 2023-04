Cambio per Uglm Prato Pistoia Alla guida arriva Lorenzo Laurelli

Svolta storica in seno all’Ugl provinciale, nella fattispecie per quanto concerne il settore dei metalmeccanici. Dopo una segreteria andata avanti per parecchi anni affidata a Tiziano Fabbri, il sindacato ha dato vita al quinto congresso territoriale che ha portato ad un cambio ai vertici. La nuova guida per Uglm Pistoia-Prato, infatti, adesso sarà Lorenzo Laurelli: il passaggio di consegne è avvenuto lo scorso sabato durante l’appuntamento che si è svolto nei locali dell’Mcl di San Biagio e che ha segnato l’inizio di questo nuovo percorso.

"E’ stato un congresso molto sentito e partecipato – sottolinea lo stesso Laurelli – abbiamo impostato quello che è il nostro lavoro con uno slogan specifico, ovvero che tutto quello che costruiremo oggi sarà l’impegno di domani per un futuro migliore. Quello che ho notato è, indubbiamente, una importante e sempre maggiore partecipazione da parte delle persone e questo è molto importante per noi e per l’attività del sindacato. E, proprio per questo motivo, auspico l’impegno da parte di tanti iscritti e amici visto che ogni singolo contributo è fondamentale per costruire qualcosa visto che non si può pensare soltanto a criticare e polemizzare". Al congresso hanno partecipato anche esponenti regionali e nazionali dell’Uglm ed una parte fondamentale del dibattito si è incentrato sulle problematiche femminili in termini di condizioni di lavoro e parità di diritti. Per il neo-segretario il lavoro non manca, visto che la prima sfida è alle porte con le elezioni della nuova Rsu di Hitachi Rail Sts con l’Ugl in cerca di conferme dopo il risultato più che positivo di tre anni fa.

S.M.