Cambio al vertice Fim-Cisl Citera lascia, c’è Korita

Con le dimissioni irrevocabili ratificate nella giornata di ieri, in seno alla Fim-Cisl si chiude un’era: quella del segretario Toscana Nord, e precedentemente provinciale, Jury Citera. La decisione è stata ufficializzata all’interno del direttivo sindacale e poi resa nota dall’esponente "cislino" alla stampa. Un’avventura lunga ben sedici anni ovvero da quando, nel 2007, iniziò il suo percorso all’interno dell’Rsu all’epoca AnsaldoBreda: dopo i mandati in azienda, dovendo attraversare anni difficili, il ruolo in segreteria ed il coordinamento di tutta l’attività di un sindacato che, nelle ultime due tornate elettorali dentro Hitachi Rail Sts, è risultato comunque essere il più votato. "Insieme abbiamo affrontato molte battaglie sindacali vissute tutte con estremo impegno e devozione – conferma Citera – prima tra tutte quella sull’amianto e, in questo caso, la vittoria è ancora più guadagnata di altre. Sono orgoglioso di ricordarla perché abbiamo iniziato questa dura vertenza rimanendo sempre uniti e allineati: solo grazie a questo siamo riusciti ad ottenere il meritato risultato. In questi 16 anni ho avuto la fortuna di lavorare con delle persone stupende. In sede di saluto vorrei ringraziare anche la mia famiglia che, in questi anni, mi ha sempre sostenuto non facendomi mai pesare il tempo che purtroppo ho tolto a loro". Per Citera, quindi, nessun passaggio di consegne polemico o un voler sbattere la porta perché in disaccordo con qualche decisione: semplicemente un cambio della guardia visto che, adesso, la guida della segreteria è passata a Mirosh Korita che, poco meno di due mesi fa, è stato eletto come primo straniero all’interno dell’Rsu di Hitachi.

"Questa per me non è stata assolutamente una scelta facile – aggiunge ancora Jury Citera – ma penso che sia arrivato il giusto momento per far scendere in campo nuove persone che tutti insieme dovremmo sostenere per far sì che il nostro sindacato sia sempre più apprezzato anche all’esterno. Lascio avendo preso a cuore ogni singolo caso che ho dovuto affrontare di giorno in giorno, quasi come se fosse una missione e non posso che ringraziare tutti quanti per gli anni intensi che mi avete concesso fra vittorie, sconfitte e tanti sorrisi". L’attestato di stima nei confronti di chi lo dovrà sostituire, però, arriva immediatamente. "Lascio l’incarico col groppo in gola – la chiosa di Citera – ma bisogna guardare con fiducia verso il futuro perché il lavoro è stato fatto bene. Inoltre, in tutte le battaglie, ci ho sempre messo la faccia prima che della bandiera tanto da usarlo anche come slogan e quindi, questo aspetto, mi rende felice: sono contento di lasciare l’organizzazione ad un amico e soprattutto una persona seria che, magari, non avrà una base tecnica come l’avevo io ma lo aiuteremo per rendergli il lavoro più facile. Uscirò, inoltre, da tutti gli incarichi a livello sia regionale che nazionale e quindi rimarrò un semplice iscritto al sindacato sul territorio".

