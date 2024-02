Cambia la viabilità: "Scelta per motivi di sicurezza"

Nuovi sensi unici nelle strade comunali. L’assessore ai lavori pubblici, Maurizio Ciottoli, comunica che sono cinque le strade interessate dalle modifiche alla viabilità: via Torino, via Reno, via Vergiolesi, via Ponte dei Baldi e via Puccini. In via Torino il senso unico di marcia è in direzione nord-sud nel tratto compreso tra via Provinciale pratese e via Gerusalemme. In via Reno si potrà transitare con direzione sud-nord nell’intero tronco stradale compreso tra via Panaro e via San Michele. In via Vergiolesi il senso unico ha direzione nord-sud e proseguimento in direzione ovest-est, nell’intero tronco stradale compreso tra via Santini e via Buonarroti. In via Ponte dei Baldi si potrà viaggiare con direzione nord-sud nel tratto compreso tra il numero civico 31 della stessa via Ponte dei Baldi e via Deledda, intersecando via Arginone. Sulla stessa via Arginone, obbligo di svolta a destra in via Ponte dei Baldi. In via Puccini il senso unico (già presente nel tratto che immette in piazza IV Novembre) sarà ampliato da via Anna Frank a via Cimarosa, con direzione nord-sud. Dove l’ampiezza della carreggiata lo consente, è previsto di ricavare gli spazi dedicati alla sosta delle autovetture.

Il nuovo assetto della viabilità entrerà in vigore dalla data di effettiva collocazione della segnaletica (già presente in via Arginone e in fase di realizzazione nelle altre strade) ed è istituito per un periodo sperimentale, fino al 31 dicembre 2024. In assenza di report negativi, assumerà un assetto definitivo, altrimenti saranno valutate eventuali modifiche. "Il cambiamento – spiega l’assessore Maurizio Ciottoli – viene attuato per una maggiore sicurezza stradale. Avevamo raccolto richieste da parte dei cittadini e abbiamo verificato le criticità. Alcuni tratti sono soggetti a sinistri, anche se di lieve entità. Abbiamo allo studio – conclude Ciottoli – modifiche alla viabilità anche su altre strade".

Piera Salvi