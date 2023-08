Caldo, cantieri a rischio "Serve un protocollo" E un’azienda richiede la cassa integrazione

Il lavoro è ripartito nella settimana dell’anticiclone Nerone e le aziende riattivano i protocolli anti-caldo del mese di luglio per tutelare i lavoratori più a rischio, quelli dell’edilizia, dell’agricoltura e delle fabbriche prive di climatizzazione. Intanto, c’è una impresa edile di Pescia con cantieri in provincia di Pistoia e di Prato che ha chiesto 5 giorni di Cigo (la Cassa integrazione a ore) proprio per salvaguardare i suoi dipendenti over 50 anni che dovevano lavorare su un tetto. E’ l’unica impresa del distretto di Prato e Pistoia che ha avanzato tale richiesta. "Sarebbe importante – dice Davide Chiappinelli della Cgil Prato settore edili – arrivare ad un protocollo per gestire l’emergenza caldo che da due estati caratterizza l’Italia e con i cambiamenti climatici in corso sarà sempre più frequente. Ci sono accorgimenti da mettere in atto che derivano da un decreto ministeriale ma non direttive ben precise. Come i lavoratori furono tutelati in epoca Covid, lo stesso va fatto per il caldo che mette a rischio la vita. L’impresa di Pescia ha tre lavoratori over 50 e al di là dell’età non era possibile per nessuno lavorare sul tetto a queste temperature ed ha chiesto 5 giorni di cassa integrazione. Purtroppo si pensa alla tutela della salute dei lavoratori solo quando succede qualcosa". Lunedì 21 sono ripartiti diversi cantieri su tutto il territorio e alcuni hanno anticipato l’orario di lavoro all’aperto alle 6 o alle 7 ma quando si supera una soglia di sopportabilità, dovrebbe essere sospeso dalle 10 alle 17 oppure destinare alle lavorazioni al coperto le ore centrali della giornata. Per Confartigianato Prato nel comparto dell’edilizia, il confronto fra parti datoriali e sindacali, ha aiutato le imprese a non farsi trovare impreparate nell’affrontare questa estate ma per determinati cantieri, come quelli delle scuole, non sono possibili slittamenti. E allora che fare? Le soluzioni al momento non ci sono se non la Cigo. "Il rischio cosiddetto da "microclima" è una delle situazioni attenzionate dalle aziende – dice Stefano Crestini di Confartigianato - e riportate nel stragrande maggioranza nei documenti di valutazione rischi. Inoltre, e cosa più importante, già nel rinnovo dell’ultimo contratto nazionale edile-artigiano, sottoscritto il 4 maggio 2022, e quindi in tempi non sospetti, si prevede l’opportunità di variare l’orario di lavoro in funzione dell’ottenimento di migliori condizioni psicofisiche dei lavoratori nello svolgimento delle attività, anche in relazione all’ambiente esterno. E se si dovessero palesare situazioni estreme si può usufruire della cassa integrazione secondo le disposizioni definite dal decreto emanato a fine luglio, dal Ministero del Lavoro.

M. Serena Quercioli