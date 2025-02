"Calano i contratti di affitto. Cresce l’uso turistico delle case"

"E’ scorretto chiamarla emergenza abitativa, perché il problema della casa è una difficoltà strutturale anche nella nostra provincia". Così Davide Innocenti, segretario del Sunia, il sindacato degli inquilini, per le province di Pistoia e Prato, ha iniziato il suo intervento durante un incontro organizzato dal Pd di Montale sui problemi della sanità e della casa che ha visto la partecipazione del deputato del Partito Democratico Marco Furfaro, Marco Cresci del Movimento Cinque Stelle e l’assessora alle politiche sociali del Comune di Montale Sandra Neri. L’incontro, intitolato "Nessuno rimanga indietro" e coordinato dal segretario del Pd di Montale Salvador Righi, ha preso le mosse dalla nuova legge, approvata dal parlamento su proposta dell’onorevole Furfaro, sull’assistenza sanitaria alle persone senza dimora. Furfaro ha spiegato l’origine e le motivazioni della legge spiegando che tra poco verrà emesso il decreto attuativo che consentirà l’entrata in vigore a partire dalle città metropolitane. Furfaro ha criticato le politiche dell’attuale governo in campo sociale, in particolare sottolineando il definanziamento del fondo per gli affitti e del fondo per la morosità incolpevole. Il segretario del Sunia Innocenti ha denunciato la mancanza di politiche abitative con il risultato che sono tre milioni le persone in Italia con disagio abitativo e che il 30% spende per l’affitto il 40% del proprio reddito. Un fenomeno critico per Innocenti è la riduzione del numero dei contratti di affitto e contemporaneamente l’aumento notevole del numero degli immobili a uso turistico che nel comune di Pistoia sono arrivati a quota 418. "E’ un dato accertato – afferma Innocenti – che a ogni aumento dell’1% degli affitti turistici corrisponde un aumento del 3% dei canoni di affitto". Secondo Innocenti occorre rilanciare l’edilizia residenziale pubblica puntando sulla riqualificazione di immobili esistenti e incentivare i contratti concordati. L’assessora Sandra Neri ha ricordato che il Comune di Montale ha finanziato con risorse proprie il fondo affitti non più sostenuto da contributi statali.

Giacomo Bini