Calamecca, un tesoro Ora c’è la targa del Fai

Una domenica speciale per l’antico borgo di Calamecca, quella in cui festeggiare i 6.848 voti raggiunti nella speciale graduatoria del Fondo Italiano per l’Ambiente meglio noto come Fai. Oltre alla targa che ne riconosce il valore, apposta ieri alla presenza del sindaco, Luca Marmo, la chiesa ha ricevuto, già da qualche tempo, una cospicua donazione da parte della Fondazione Caript. Del preventivo di spesa, stimato in 450mila euro, l’ente guidato da Lorenzo Zogheri, ne ha messi a disposizione oltre 240mila. Il progetto per il restauro della Chiesa di San Miniato, curato dall’architetto Lorenzo Niccoli, è già stato approvato dalla Sovrintendenza nel 2013. Il riconoscimento del Fai non fa che certificare il valore di questo gioielli dell’architettura oltre che estremamente suggestivo luogo di culto. "Per i Calamecchini e per l’intera Montagna pistoiese – si legge nella nota dell Pro Loco – è un simbolo non solo religioso ma anche identitario, un patrimonio inestimabile di arte e fede che dobbiamo salvare".

Fondamentale anche il sostegno della Curia guidata da sua eccellenza il vescovo, Fausto Tardelli, alla quale la Pro Loco non manca di manifestare gratitudine per la vicinanza ed il supporto. Per chi volesse dare una mano è possibile contattare la Pro Loco di Calamecca Aps: Andrea Maggiani 3334411561 oppure [email protected] Maggiori informazioni sui canali www.calamecca.it e sul profilo Fb Calamecca ENews.

Andrea Nannini