Calamecca tra storia e meraviglie Apre la mostra dedicata a "Maya"

L’amore per la natura in tutta la sua varietà, l’attenzione al sentimento e alla figura femminile, la delicatezza d’animo e la sensibilità nei confronti di tutti gli esseri del creato, tutti elementi che perfettamente emergono nella sua ricca produzione poetica e letteraria. È un’occasione bella e certamente inedita per conoscere da vicino il mondo di Iva Perugi Gonfiantini, per tutti Maya, la mostra che aprirà sabato (ore 17.30) nella sede della pro loco di Calamecca per allungarsi poi anche nei luoghi dell’antico lavatoio paesano e a villa Maya, ancora oggi di proprietà degli eredi della scrittrice.

Personalità incomprensibilmente dimenticata, Maya fu attiva in città come promotrice di cultura e in ambito civile, nota a livello nazionale per la sua produzione letteraria. Scelse come luogo del cuore il borgo di Calamecca, dove trascorreva la villeggiatura estiva nel ‘rifugio verde di Maya’. Autrice di "Pistoia artistica", prima guida scritta da una donna, si distinse per il ruolo di coordinatrice della sezione scolastica della prima mostra organizzata per celebrare la neocostituita provincia di Pistoia, nel 1927. L’esposizione raccoglie una serie di versi poetici (tra cui quello in cui è spiegata la scelta del suo pseudonimo artistico), romanzi di successo degli anni Venti e Trenta, corrispondenze epistolari con importanti personaggi della cultura dell’epoca come Ada Negri e Grazia Deledda, attestati, riconoscimenti, ma anche fotografie e materiale familiare. La documentazione comprende anche la collezione di piante aromatiche e medicinali che Maya raccoglieva d’estate nelle selve e nei boschi circostanti Calamecca. La mostra è organizzata dalla Pro Loco di Calamecca su intuizione dei pronipoti di Maya e in collaborazione con gli studiosi locali Lorenzo Cristofani, Claudio Rosati e Grazia Villani; la parte grafica è stata curata da Michela Romoli.

Patrocinata dalla Provincia di Pistoia, l’iniziativa è realizzata in collaborazione e con il contributo del Comune di San Marcello Piteglio. La visita è effettuabile nella sede della pro loco il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 (gli altri giorni su prenotazione), a Villa Maya su prenotazione e libera in ogni giorni e orario al lavatoio. Per informazioni è possibile chiamare il 333.4411561 o il 339.3724805.

l.m.