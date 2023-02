Calamecca al primo posto nel cuore del Fai

Un risultato incredibile se si considera che i residenti di Calamecca sono quaranta, ma la vitalità dentro il borgo della nostra montagna non manca di certo. Grazie al lavoro della Pro Loco, della parrocchia, delle associazioni e di tanti volontari che hanno sospinto verso un successo pazzesco. Nella classifica de "I luoghi del cuore 2022" del Fai, la chiesa di San Miniato di Calamecca conquista il primato in provincia e, soprattutto, in tutta la Toscana, con ben 6.848 voti, distanziando di oltre 1.600 voti, tanto per fare un nome, il castello e il parco di Sammezzano a Reggello. Un punteggio che vale la 43° posizione a livello nazionale ma, soprattutto, la possibilità di poter accedere al bando Fai che sarà aperto nel mese di marzo per riuscire a ottenere risorse economiche per dare risposte alle emergenze artistiche e culturali che partecipano a "I luoghi del cuore".

La millenaria pieve di Calamecca ha, al suo interno, un patrimonio artistico immenso con i suoi sette altari in pietra e il suo stupendo soffitto a cassettoni, ma è chiusa a causa di problemi di stabilità, infiltrazioni e grosse crepe che ne stanno mettendo a rischio la sua sopravvivenza. Da qualche anno, però, l’attenzione sulla struttura è massima e sempre crescente: basti pensare che nella precedente partecipazione a "I luoghi del cuore" i voti ottenuti furono solo 620. "Per Calamecca è indubbiamente una giornata di festa – spiega Andrea Maggiani, presidente della Pro Loco – il risultato raggiunto è clamoroso e sono tante le persone che dobbiamo ringraziare, a partire dalle donne del paese che durante l’estate avevano allestito un banchino per far firmare tutti: non a caso hanno fermato anche Gek Galanda nonchè Yuri Chechi, preso al volo mentre passava con la sua bici. Considerando che in paese ci vivono quaranta persone in maniera stabile, il risultato ottenuto è davvero impensabile, ma il messaggio che viene lanciato, a questo punto, è chiaro: le quasi 7mila firme sono di persone che hanno voluto dare un segno concreto affinché la nostra chiesa non crolli".

Nell’attesa di conoscere i voti finali però, a Calamecca non si è rimasti con le mani in mano visto che è già pronto il contributo della Fondazione Caript (240mila euro), della Fondazione Giorgio Tesi Group (10mila) e del crowdfunding realizzato dagli abitanti (altri 5mila euro). Ne servirebbero 800mila per risanare tutto quanto, ma ovviamente nessuno si arrende.

"Adesso potremo partecipare al bando Fai che aprirà a marzo – conclude Maggiani – e partiamo avvantaggiati perché il progetto è già pronto e con il benestare della Soprintendenza: confidiamo di poter arrivare a un contributo importante anche da questa strada, e lo sapremo entro la fine del 2023, per pensare intanto di far partire i lavori per la messa in sicurezza della chiesa, mentre per il restauro interno serviranno sicuramente degli anni".

Saverio Melegari