Caduta da cavallo per una bimba di 9 anni, intervento dei soccorritori al centro ippico di Bavigliano

Paurosa caduta da cavallo ieri pomeriggio intorno alle 19, presso il centro ippico di Bavigliano (Quarrata). Una bambina di 9 anni originaria di Firenze mentre si stava allenando con il proprio istruttore privato durante un salto è piombata a terra violentemente insieme al cavallo. Sono intervenute la Misericordia di Agliana e l’automedica da Poggio a Caiano in codice rosso. La bambina è apparsa priva di conoscenza per un breve attimo, ma poi si è ripresa . Il sospetto di traumi importanti ha indotto i soccorritori a chiedere l’ intervento di Pegaso per trasportare la bambina al Meyer: le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Anche il cavallo non dovrebbe aver subito traumi.

D.G.