Cade sulla pista: soccorso da Pegaso

Ricoverato in codice giallo al Cto dell’ospedale di Careggi un quarantacinquenne caduto sulle piste dell’Abetone. La giornata di ieri era pessima, segnata da nebbia, freddo molto intenso, il termometro segnava meno dodici. La Polizia della neve che ha soccorso l’uomo era stata allertata da altri sciatori. Alle domande dei soccorritori l’uomo è apparso confuso e non in grado di rispondere lucidamente, non ricordava come fosse finito nel canalino della Zeno 1, dove si è procurato l’infortunio. Gli uomini della Polizia della Neve lo hanno portato a valle per consegnarlo ai volontari della Misericordia che hanno provveduto a consegnarlo ai sanitari di Pegaso per il ricovero. Andrea Nannini