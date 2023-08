Cade per una buca sulla strada ad Agliana: il Comune non risarcisce

Il Comune non dovrà risarcire un cittadino caduto su una strada pubblica nell’agosto 2019, riportando lesioni varie e una frattura. L’uomo aveva chiesto un risarcimento di circa 24.000 euro, imputando all’amministrazione la responsabilità della sua caduta, per la presenza di una buca, non riuscendo però a fornire prova dell’esistenza della buca. Dopo una vertenza durata quasi tre anni, il Tribunale di Pistoia ha deciso la causa all’udienza del 20 luglio scorso ed ha respinto la domanda avanzata dal giovane con atto di citazione notificato nell’autunno 2020. L’amministrazione comunale aglianese, ritenendo di non avere alcuna colpa su quanto accaduto, aveva incaricato della difesa tecnica nel giudizio l’avvocato Michela Mancini, aglianese, con studio a Pistoia ma attiva anche ad Agliana con il collega avvocato Marco Benesperi.

"La causa ha avuto un esito favorevole per l’amministrazione comunale – commenta l’avvocato Mancini –, il Tribunale ha infatti riconosciuto la validità delle difese proposte ovvero la mancanza del nesso causale tra lo stato dei luoghi e la caduta lamentata, evitabile con l’ordinaria attenzione richiesta a qualsiasi utente, e dunque non idonea a causare la caduta di un passante che peraltro conosceva perfettamente lo stato dei luoghi essendo residente nelle vicinanze". Il Tribunale di Pistoia ha dunque confermato il principio che non ogni caduta occorsa su una strada comunale comporta, di per sé, la ricorrenza di una responsabilità per l’amministrazione locale. "Abbiamo visto spesso sui giornali ed in televisione immagini di strade dissestate e pericolose – rileva ancora l’avvocato Michela Mancini – ma non era certo questo il caso. Non è emersa alcuna responsabilità del Comune: non è stata data prova né dell’esistenza della buca né della dinamica della caduta. Il Tribunale ha escluso che la strada fosse stata oggetto di inadeguata manutenzione".

