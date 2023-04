Cade nei boschi di Fognano con la mountain bike Si mobilita il soccorso: recuperato nel dirupo

La caduta di un ciclista in mountain bike, per fortuna senza gravi conseguenze, nei boschi sopra la frazione di Fognano ha impegnato le squadre di soccorso per diverse ore ieri pomeriggio dalle 15,30, quando è arrivata la chiamata al 118 fino alle 18,30, quando l’intervento si è concluso con il trasporto del ferito all’ospedale San Jacopo di Pistoia. L’uomo stava scendendo per un ripido sentiero quando è caduto con la sua bici finendo in un fosso laterale. La centrale del 118, una volta ricevuta la chiamata, ha avviato le operazioni di soccorso alle quali hanno partecipato i Vigili del Fuoco di Pistoia con tre mezzi, il soccorso alpino, un fuoristrada della Protezione Civile della Misericordia di Pistoia oltre all’ambulanza della Misericordia di Pistoia e l’automedica. Tutti i mezzi coinvolti hanno potuto raggiungere sulla strada asfaltata la località di Scali nella valle dell’Agna. Qui si sono fermate l’ambulanza, l’automedica e uno dei mezzi dei vigili del fuoco mentre i fuoristrada hanno proseguito nel sentiero sassoso che costeggia il torrente, alla ricerca del punto in cui è avvenuto l’incidente. Le operazioni non sono state semplici per la conformazione dei luoghi ma alla fine il ferito è stato trasportato coi fuoristrada all’ambulanza che poi l’ha portato all’ospedale.

Giacomo Bini