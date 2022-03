Cade in un dirupo: ciclista salvato dall’elisoccorso

Un ciclista 31enne, caduto dalla sua mountain bike e finito in un dirupo sulla montagna sopra Montale, è stato recuperato ieri nel primo pomeriggio con l’elicottero Pegaso 1 al termine di un intervento di soccorso reso particolarmente complesso per la fitta boscaglia presente nella zona dove è avvenuto l’incidente. Il ferito, che ha subito un forte trauma e riportato diverse fratture al costato, è stato issato sull’elicottero con il verricello e trasportato all’ospedale di Careggi, dove è stato ricoverato per gli accertamenti del caso. L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 13,30 nella zona di Poggio Bollana, sulla montagna a nord della frazione montalese di Fognano. Il ciclista stava scendendo con la sua mountain bike per un sentiero in ripida discesa insieme ad altri due compagni di escursione. Ad un certo punto, forse per un ostacolo incontrato dalla bicicletta, l’uomo è stato sbalzato in avanti proprio in corrispondenza di un dirupo scosceso. La caduta è stata rovinosa e molto pericolosa. I due compagni hanno immediatamente chiamato il 118 e sono partite le squadre del pronto intervento. Il punto in cui si trovava il ferito è stato individuato grazie al Gps ma la zona è così impervia che non può essere raggiunta nemmeno con i fuoristrada. Sono intervenuti la Misericordia di Montale, con l’ambulanza e una jeep, i Vigili del Fuoco di Pistoia con due veicoli 4x4 e la squadra dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana nel Pistoiese. I mezzi dei soccorritori sono arrivati fin dove era possibile, poco più a nord della frazione di Fognano, nella valle dell’Agna, ma ad un certo punto hanno dovuto proseguire a piedi in mezzo ad un bosco fitto, per un lungo tratto, oltre un chilometro. Una volta arrivati sul posto dell’incidente i soccorritori si sono assicurati delle condizioni del ferito che era cosciente e accusava forti dolori conseguenza del trauma subito nella parte superiore del corpo. Valutata la situazione è stata presa la decisione di far intervenire l’elisoccorso. Per consentirne l’avvicinamento i pompieri hanno addirittura dovuto tagliare la vegetazione vicina al punto in cui si trovava il ferito. Che poi è stato portato in salvo.

Giacomo Bini