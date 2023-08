Cade in scooter a San Felice Grave 65enne

Stava percorrendo via di San Felice e Piteccio con il suo motorino, prima di una brutta caduta che ha richiesto il tempestivo intervento del 118.

Protagonista un 65enne che, nella mattinata di ieri, è stato ricoverato d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Jacopo di Pistoia.

L’uomo verserebbe in gravi condizioni: non tanto per le conseguenze della caduta dal motociclo, quanto per pregressi problemi cardiaci.

Ad accorrere per primi sul luogo dell’incidente sono stati i Carabinieri, che hanno prestato assistenza all’uomo in attesa dell’arrivo dei sanitari della Croce Verde di Pistoia.