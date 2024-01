Caccia ai primi punti per Nuova Comauto

Salvarsi è possibile, sulla carta. Non c’è però più tempo per tergiversare: il cambio di passo auspicato da settimane deve concretizzarsi adesso. La Nuova Comauto Pistoia è chiamata nuovamente a gettare il cuore oltre l’ostacolo, domani al PalaCarrara contro Modena Cavezzo. Un match valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A2 2023/24 di futsal, con i giocatori pistoiesi chiamati al tanto atteso riscatto. I rivali modenesi si imposero oltretutto all’andata per 8-2 e la carica motivazionale non dovrebbe quindi mancare agli uomini di Biagini. Il sodalizio arancione deve ancora conquistare i primi punti stagionali ed occupa l’ultima piazza nella classifica del girone A del torneo. Inutile specificare quale sia l’obiettivo quindi.