"Cabina di regia a Pistoia per tempi certi sul Tau e un itinerario di valorizzazione"

"Il trasferimento delle opere di Marino Marini a Firenze sarebbe uno sfregio inaccettabile per Pistoia e per il patrimonio artistico del maestro, intimamente legato alla nostra città". Questo l’incipit della dura presa di posizione di Pistoia Ecologista e Progressista sul caso che sta facendo discutere tutta la città. "Questa intenzione, manifestata dalla Fondazione fiorentina prima dell’apparentemente provvidenziale intervento della Soprintendenza, mette in luce soprattutto le gravi responsabilità dell’amministrazione Tomasi. Il sindaco – spiega il gruppo d’opposizione in consiglio comunale – ha promesso il nuovo museo Marini a San Lorenzo, per cui nel frattempo il Governo del suo partito toglie i fondi del Pnrr, senza aver condiviso un progetto con la Fondazione che detiene le opere. Di più – aggiungono –, così facendo ha fatto venir meno una delle ragioni che rafforzavano il vincolo con Palazzo del Tau, su cui l’Amministrazione non è stata in grado in quattro anni di produrre un progetto definitivo e di mettere le risorse per permettere la riapertura".

"Continuando così Tomasi e la destra cittadina resteranno alla storia per aver contribuito ad allontanare le opere di Marino Marini da Pistoia, pertanto chiediamo al sindaco di assumersi le sue responsabilità". In che modo? "Indicando almeno tre punti essenziali per cercare una soluzione. Progetti e tempi certi per la riapertura di Palazzo Tau. Un investimento del Comune nella cultura per il territorio, e quindi nella valorizzazione di un itinerario tra le opere di Marino tuttora fruibili a Pistoia, perché non chiuse nel museo. E promuovere una cabina di regia che coinvolga anche la Regione Toscana, il Comune di Firenze e la Fondazione Marino Marini – conclude Pep –, perché non serve darsi ragione da soli ma è necessario valorizzare il legame tra le opere di Marino e Pistoia come patrimonio artistico di tutta la Toscana".

albe