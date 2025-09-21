Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Pistoia
CronacaBus stracolmi per le scuole. At si difende
21 set 2025
GABRIELE ACERBONI
Cronaca
Bus stracolmi per le scuole. At si difende

In merito alle problematiche si sovraffollamento sugli autobus negli orari di entrata e uscita da scuola, Autolinee Toscane fa sapere che l’azienda sta monitorando tutto il servizio, "comprese le corse a servizio degli studenti", con particolare attenzione ai "casi in cui si sono registrate problematiche di affollamento, principalmente causate dagli orari differenziati e provvisori delle scuole, che possono differire dal servizio calibrato e definito dagli enti locali sulla base degli orari definitivi".

At invita studenti e famiglie "a consultare il sito at-bus.it e valutare tutte le corse presenti in tutte le fasce orarie. La situazione è monitorata. Ricordando che a bordo dei propri bus c’è un sistema di videosorveglianza le cui immagini sono a disposizione delle istituzioni autorizzate – prosegue l’azienda – At consiglia di consultare la ’Carta dei Servizi’, che indica le norme di comportamento per il corretto utilizzo del servizio come, ad esempio, l’ordinata salita e discesa che consente di far entrare tutti i passeggeri e limitare i ritardi".

L’azienda si impegna a valutare la possibilità di "organizzare incontri con scuole, famiglie e istituzioni, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza del rispetto verso le persone e i mezzi che garantiscono un servizio essenziale per tutta la comunità. Per evitare comportamenti contrari alle norme, che possono avere conseguenze civili e penali e mettere a rischio la sicurezza del trasporto pubblico. At rimane disponibile a studiare soluzioni con gli enti locali – concludono – al fine di adottare correttivi e migliorie compatibili con gli orari mutevoli delle scuole, in attesa dell’attivazione degli orari definitivi".

