Bus stracolmi per le scuole. At si difende

In merito alle problematiche si sovraffollamento sugli autobus negli orari di entrata e uscita da scuola, Autolinee Toscane fa sapere che l’azienda sta monitorando tutto il servizio, "comprese le corse a servizio degli studenti", con particolare attenzione ai "casi in cui si sono registrate problematiche di affollamento, principalmente causate dagli orari differenziati e provvisori delle scuole, che possono differire dal servizio calibrato e definito dagli enti locali sulla base degli orari definitivi".

At invita studenti e famiglie "a consultare il sito at-bus.it e valutare tutte le corse presenti in tutte le fasce orarie. La situazione è monitorata. Ricordando che a bordo dei propri bus c’è un sistema di videosorveglianza le cui immagini sono a disposizione delle istituzioni autorizzate – prosegue l’azienda – At consiglia di consultare la ’Carta dei Servizi’, che indica le norme di comportamento per il corretto utilizzo del servizio come, ad esempio, l’ordinata salita e discesa che consente di far entrare tutti i passeggeri e limitare i ritardi".

L’azienda si impegna a valutare la possibilità di "organizzare incontri con scuole, famiglie e istituzioni, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza del rispetto verso le persone e i mezzi che garantiscono un servizio essenziale per tutta la comunità. Per evitare comportamenti contrari alle norme, che possono avere conseguenze civili e penali e mettere a rischio la sicurezza del trasporto pubblico. At rimane disponibile a studiare soluzioni con gli enti locali – concludono – al fine di adottare correttivi e migliorie compatibili con gli orari mutevoli delle scuole, in attesa dell’attivazione degli orari definitivi".