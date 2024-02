"Bullismo e violenza di genere"

Un incontro con gli studenti dedicato a delicati temi come violenza di genere, bullismo e cyberbullismo. È quello che si svolgerà questa mattina nelle sedi dell’istituto superiore De Franceschi-Pacinotti. Interverranno i relatori Anna Maria Celesti (vicesindaco di Pistoia), Jacqueline Monica Magi (magistrato del Foro di Pistoia) e un volto noto come Graziano Salvadori (attore, comico e regista).

La mattinata dedicata a violenza di genere, bullismo e cyberbullismo sarà divisa in due parti, per incontrare il maggior numero possibile di ragazzi. Dalle 9 alle 11 ci sarà un primo momento nell’aula magna del Pacinotti, in corso Gramsci. Dalle 12 alle 13, invece, i relatori si sposteranno nella sede del De’ Franceschi, in via Dalmazia.