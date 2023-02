Bullismo, baby gang e droga Vademecum per 700 ragazzi

Prevenzione, comunicazione e necessità di incuriosire le giovani generazioni affinché possano sapere tutti i rischi che si corrono via web o nei luoghi di ritrovo. Un percorso che è stato attivato con successo dalla questura di Pistoia attraverso un dialogo costante con gli istituti scolastici della provincia, per programmare incontri con gli studenti finalizzati alla diffusione della cultura della legalità. Arrivati a questo punto dell’anno scolastico, un po’ come si fa con la pagella, è giunto il momento di tracciare un primo bilancio: circa settecento gli studenti coinvolti con incontri e dibattiti che si sono svolti all’ Itts Fedi-Fermi, all’istituto professionale Luigi Einaudi ed al Comprensivo Leonardo da Vinci di Pistoia unitamente all’Isis Sismondi-Pacinotti e l’its Marchi-Forti entrambi di Pescia.

"Il format proposto – fanno sapere dalla questura – è incentrato su diverse tematiche che fanno parte della più ampia campagna a carattere nazionale della polizia di Stato denominata “Pretendiamo legalità“".

Un primo punto focale è quello legato al rapporto con gli altri, ovvero far capire ai ragazzi attraverso la voce e l’esperienza degli agenti che vanno nelle scuole cosa significa essere responsabili delle proprie azioni e quanto le proprie scelte incidano sulla vita altrui.

Altrettanto importante e delicato l’abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti nei più` giovani anche durante feste, rave party o discoteche. In questo macro-tema, pertanto, si è parlato di quelli che sono gli effetti dannosi sull’organismo e sul comportamento. "C’è, poi, il fenomeno delle devianze giovanili come baby gang e bullismo che sono conseguenza di comportamenti trasgressivi oppure da situazioni di disagio sociale e familiare connesse alle devianze – commentano dalla questura –: su questo fronte si è ritenuto opportuno soffermarsi anche sul rapporto dei ragazzi con le tendenze musicali emergenti (trap, rap). Infine, l’analisi dei fenomeni di cyber-bullismo e tutti i pericoli derivanti dal web: in questo frangente, gli incontri si sono svolti con personale della Polizia postale.

S.M.