Bugiardi in trasferta a Verona. Applausi, risate e premiazioni

Successo in trasferta per i rappresentanti del Campionato Italiano della Bugia saliti a Verona. Lo spettacolo messo in scena al teatro scaligero "Casa di Shakespeare", pieno in ogni ordine, ha fatto sorridere il pubblico, incuriosito e divertito dai racconti di Emanuele Begliomini, Paolo Rinaldi e Aldo Toccafondi. La rappresentazione, condotta dalle tre voci e sostenuta dalle immagini proiettate sullo schermo, ha ripercorso la storia del campionato dei bugiardi che ogni anno si tiene a Le Piastre fin dal 1966. Sono state raccontate le bugie che hanno trionfato alla festa piastrese, oltre a tutto quello che circonda una festa popolare e conosciuta in tutta Italia. "C’è stata anche l’occasione – fanno sapere i “bugiardi“ – per consegnare il Bugiardino d’Oro al veronese Luca Garonzi, vincitore dell’ultima sezione grafica, e per ascoltare la bugia che ha trionfato nella sezione verbale. A raccontarla è stato Giovanni Albertini, anche lui veronese, che nel 2023 si è aggiudicato il titolo di più bugiardo d’Italia sul palco. "Siamo grati a chi ci ha ospitato, ovvero l’associazione Verona e la psicologia, presieduta da Giulia Rinaldi – hanno detto Mauro ed Emanuele Begliomini, rispettivamente decano e Magnifico Rettore dell’Accademia della Bugia –. Non ci aspettavamo un trionfo del genere, con il piccolo teatro pieno di spettatori che ci hanno ascoltato per quasi due ore. Parlare del nostro piccolo paese in luoghi così importanti sfiora l’incredibile. Siamo pronti per la Fenice".

A.N.