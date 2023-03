’Buco’ Provincia Mancano i soldi Lo vedono tutti

Gabriele Galligani

In questi giorni si è discusso molto del "buco", vero o presunto, della Provincia di Pistoia per alcuni milioni di euro. Abbiamo visto che ci sono interpretazioni diverse sulla modalità di stilare i bilanci e alla fine saranno gli enti preposti a dare un giudizio di legittimità o meno degli atti. Ma al di là di questo, come ha detto la stessa amministrazione provinciale in una nota, la verità è che questi enti sono "in una situazione finanziaria insostenibile". Lo vediamo tutti i giorni passando per una strada provinciale. Alla fine la domanda è sempre la stessa, vale a dire se ha ancora un senso mantenere un ente in queste condizioni.