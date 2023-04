Buco da 5 milioni di euro La Provincia "pareggia"

Nel corso dell’ultimo consiglio provinciale si è discusso anche del riassestamento dei bilanci 2017, 2018 e 2019 che, nel mese di marzo (anche se i documenti depositati risalivano a metà febbraio), erano stati al centro di un richiamo piuttosto duro – e che ha fatto molto discutere – da parte della Corte dei Conti. Alla fine, come dimostra la determina di consiglio che ne è scaturita, è bastato mandare al proprio posto i tasselli che non sembravano essere stati messi nel modo giusto in un primo momento, ovvero nella maggior parte dei casi il fondo crediti di dubbia esigibilità. Da un punto di vista tecnico, ricordiamo che si tratta di somme che devono essere preventivamente accantonate nel bilancio necessarie a coprire eventuali "inconvenienti" che potrebbero pregiudicare la gestione effettiva.

E se nel documento redatto dalla Corte dei Conti si parlava di un "buco" di oltre cinque milioni di euro nei vari bilanci, ecco che l’ultima seduta dell’assise provinciale ha rimesso in sesto il tutto, anche perché l’ente di piazza San Leone doveva riconsegnare le verifiche fatte entro il 14 aprile scorso onde evitare di incorrere in conseguenze ben peggiori. Entrando nel dettaglio, nell’esercizio 2017 (valore complessivo di poco superiore ai 15 milioni di euro) il famoso fondo crediti di dubbia esigibilità è passato da 5 milioni e 753mila euro a poco più di 7 milioni riducendo la parte disponibile del risultato di amministrazione che passa ad un saldo negativo di un milione e 900mila. Per l’esercizio 2018 la parte disponibile si modifica da 5 milioni e 900mila a 7 milioni e mezzo di euro e spiccioli con un risultato da saldo negativo di un milione e 657mila euro. Allo stesso modo, il riconteggio sull’esercizio 2019 vede un conto complessivo finale con saldo negativo di un milione e 253mila euro. Siccome venivano richiesti controlli ed approfondimenti anche sui bilanci del 2020 e 2021, l’amministrazione provinciale ha provveduto a riesaminarli per arrivare poi al rendiconto di gestione del 2022 che prevede una somma complessiva finale di 21.311.869,48 euro e, di questi, oltre 2 milioni e 900mila euro vengono definiti "disponibili" ai quali assommare poco meno di 8 milioni come "parte accantonata" e 10.386.488 euro come "parte vincolata". Una sommatoria che, come si legge dall’atto, "consente di riassorbire i risultati negativi per la parte disponibile", col bilancio dell’anno concluso la Provincia dimostra alla Corte dei Conti di aver sanato la parte che veniva contestata: un documento che dovrà essere approvato quanto prima per poi tornare nei ranghi.

