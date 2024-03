Buche e slalom per chi è alla guida. Nuovo sos per via del Casello

Dallo stupore alla rabbia, con tanto di pericoli. Non si sono mai placate, ma da giorni sono cresciute nuovamente le proteste sullo stato in cui versa via del Casello. La strada che corre parallela all’autostrada, collegando via Bonellina a via Fiorentina, da qualche anno versa in condizioni problematiche. Al punto tale che nel 2021 è stata interessata da un provvedimento che ha interdetto il transito a cicli e motocicli. L’ordinanza della Provincia fu emanata dall’ufficio viabilità nel mese di gennaio. Nel testo, redatto dal responsabile del procedimento, si scrisse che, "dato atto che a seguito di monitoraggio di via del Casello, la strada presenta tratti con scadimento delle originarie caratteristiche", problemi acuiti dalla "mancata manutenzione anche a seguito delle abbondanti piogge e dal notevole traffico di mezzi pesanti che determinano deformazioni che rendono oltremodo difficoltoso il traffico veicolare e soprattutto quello con cicli e motocicli". A distanza di tre anni la situazione è precipitata. Il manto stradale, che ai tempi si descriveva come dissestato, adesso verte in condizioni disastrose. E non solo per biciclette e moto, per le quali permane il divieto di transito. Al netto di qualche centinaio di metri percorribili in sicurezza, ce ne sono altrettanti con enormi crateri nell’asfalto che non risparmiano le intere porzioni di carreggiata, e in entrambi i sensi di marcia. Oltre a costituire un evidente pericolo, visto la possibilità di causare danni alle auto, i dissesti costringono gli automobilisti in improbabili gincane: si va da chi è obbligato a invadere il senso opposto di marcia (anche se il tratto non ha segnaletica stradale orizzontale), a chi opta per uscire dalla carreggiata portando la metà del veicolo sul ciglio non asfaltato della strada. Considerando appunto che non si tratta di una strada a senso unico, quando le auto si incontrano nei punti critici, il pericolo si acuisce. Molte le segnalazioni indignate degli automobilisti pistoiesi che chiedono sia ripristinata la sicurezza stradale di quel tratto importante per la viabilità ai margini della città. Come sono molte le proteste e le perplessità che si raccolgono sul posto direttamente dalle voci di chi si sta trovando a transitare in via del Casello. Il coro di richiesta d’aiuto degli automobilisti è quasi unanime. E una volta abbassato il finestrino la frase che arriva sia dai perplessi che dagli arrabbiati è: "siamo senza parole".

Gabriele Acerboni