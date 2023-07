Brutto incidente la scorsa notte a Bottegone

Poteva avere conseguenze ben peggiori lo spaventoso incidente occorso nella notte tra sabato e domenica in via Salceto angolo via Fiorentina, a Bottegone. Erano quasi le due del mattino quando due auto si sono scontrate per cause ancora da chiarire. Gravi i danni alle vetture e anche alla cantonata di una casa, con tanto di contatori distrutti, ma fortunatamente le persone all’interno delle due macchine se la sono cavata con ferite lievi. Sul posto, oltre a tre mezzi di soccorso, sono intervenuti vigili del fuoco (uno dei due conducenti era rimasto incastrato nell’abitacolo). Intanto monta la protesta dei residenti: "Strada al buio, chiediamo più sicurezza".

red.pt