"Brusigliano, una discarica a cielo aperto"

"In prossimità dell’ospedale San Jacopo, vicino al corso d’acqua Brusigliano, da anni si trova una vera e propria discarica a cielo aperto di rifiuti che sembrerebbero provenire da attività edili e artigianali". A tornare sull’annosa questione è il gruppo consiliare del Partito Democratico. Che attacca: "Il sindaco Tomasi con un’ordinanza nel 2019 ha disposto caratterizzazione, rimozione e smaltimento dei rifiuti presenti. L’area è stata ammessa a finanziamento nell’ambito del ’Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani’ e, di conseguenza, l’area è stata ripulita nel 2020. Da allora il vuoto. I rifiuti aumentano ogni giorno e lo spettacolo di chi passeggia sull’argine dell’Ombrone diventa sempre più agghiacciante. I sacchi, che contengono per lo più rifiuti industriali, continuano ad ammassarsi in una vera e propria discarica di rifiuti industriali abusiva – aggiungono –. Questa situazione non può essere tollerata. Tomasi è l’assessore Sgueglia affermano che è prevista una ulteriore rimozione e che stanno valutando il da farsi: intanto i rifiuti scivolano nel corso d’acqua e alcuni fusti vi stazionano minacciosi. Come gruppo Pd abbiamo depositato un’interpellanza per un intervento celere – concludono –, in quanto altrimenti si rischia di perdere il finanziamento Pirr per la bonifica dell’area. Lo fanno presente anche i tecnici del Comune con una determinazione del dirigente risalente a fine 2022, ma soprattutto perché Pistoia non merita un simile sfregio ambientale. Abbiamo inoltre presentato una interpellanza al Sindaco per sapere cosa sia stato fatto dal 2020, data dell’ultima rimozione dei rifiuti nell’area, finora".

red.pt