Bruno Bianchi, il sarto spegne 100 candeline

Un personaggio che ha fatto la storia. Il 13 agosto Bruno Bianchi, più noto come il sarto del Piestro, in compagnia di moglie, figli, nipoti e amici ha raggiunto e festeggiato il traguardo dei 100 anni. Bruno, da sempre sarto di professione, oltre ad avere cucito gli abiti a persone e personalità pistoiesi per oltre 50 anni – uno su tutti Ugo Pagliai in occasione della partenza per Roma che lo avrebbe consacrato Re del teatro e del cinema – ha contribuito alla formazione delle prime forme associative degli artigiani nel secondo dopoguerra. Un secolo di vita vissuto a fianco della moglie e dei figli che in occasione del compleanno ne hanno tessuto le lodi per la condotta di vita esemplare, sia dal punto di vista lavorativo e familiare. Per questo importante traguardo, gli giungano gli auguri delle tante persone che lo stimano e che gli vogliono bene. Ma anche da parte della nostra redazione.