Branchetti "apre", M5s pronto a convergere. E il Terzo polo tira dritto

L’avvento di Elly Schlein alla segreteria nazionale Pd può cambiare anche gli equilibri a livello locale. In particolare a Pistoia, dove alle scorse amministrative il centrosinistra si è presentato diviso tra la coalizione "dem" e quella di Pistoia Ecologista e Progressista, capace di intercettare una fetta consistente di elettorato. "La vittoria di Elly è un buon segno per chi sostiene da tempo una politica di sinistra, seria e che si prenda le proprie responsabilità – afferma Francesco Branchetti (foto), ex candidato sindaco di Pep – c’è una forte domanda di giustizia sociale e di giustizia ambientale. Di una politica che fa i conti con la realtà delle cose: inflazione, costi energetici, disparità sociale e lavorativa. Un soggetto politico come il nostro ha il compito di tenere insieme la radicalità di pensiero e di proposta con l’unità e l’obiettivo di costruire alleanze – apre –. Non sappiamo se il Pd pistoiese, che nel recente passato è stato sordo a certe istanze, raccoglierà questa domanda di sinistra. Lo auspichiamo e, nel frattempo, continuiamo a lavorare per Pistoia". Chi era stato per certi versi precursore di una ritrovata comunione d’intenti è stato il Movimento 5 stelle, già a fianco del Pd alle amministrative: "Vedremo nei fatti se la nuova segreteria cambierà rotta su quei temi che avevano portato a divisioni nazionali – afferma Nicola Maglione, attivista M5s – in caso positivo, ben venga un’alternativa progressista più forte e senza contraddizioni. E così a livello locale non potremo che confermare la volontà di trovare convergenze sui programmi". Chi invece prosegue la sua corsa è il Terzo polo, che veleggia verso il partito unico: "La vittoria della Schlein porta chiarezza nel Pd – afferma Iacopo Vespignani, esponente di Azione –. La convivenza con l’ala riformista sarà il loro primo problema: saremo spettatori curiosi, ma il ’calciomercato’ non ci interessa. La strada del Terzo polo è tracciata e non ci discosteremo da quella".

albe