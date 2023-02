Bracali nell’incanto di Birmania e Rapa Nui

Patrimoni umani, naturali, spirituali che impressi su carta fotografica raccontano al mondo storie uniche nel loro genere, venute da luoghi tanto lontani quanto affascinanti: le sculture Moai messe a dimora sull’isola di Rapa Nui, Isola di Pasqua, a rischio d’irreversibile sgretolamento per via dell’attacco di un pericoloso lichene, i monaci birmani, emblema di nobiltà e bontà d’animo, nell’atto del raccoglimento, le ‘donne giraffa’ che indossano anelli d’ottone al collo e infine le donne Chin dal volto tatuato. Mistero e fascino ben documentati ed evocati dal fotografo pistoiese Luca Bracali, documentarista per tutte le reti Rai, protagonista della mostra "Birmania e Rapa Nui-Mondi Paralleli", inaugurata ieri (fino al 4 marzo) alla galleria ArtistikaMente in via Porta al Borgo 18 e curata da Roberto Agnoletti.

"Quel che si trova in mostra – anticipa Bracali – non è che un estratto dei miei venti libri, riferiti a viaggi compiuti tra il 2011 e il 2012. Da una parte Rapa Nui, protagonista il restauro delle sculture Moai, a quel tempo afflitte dall’attacco di un lichene che penetrando nella roccia ne provocava lo sgretolamento. Il lichene è stato combattuto grazie all’intervento di un’azienda italiana, il cui personale si è occupato persino di insegnare alle popolazioni locali come intervenire per la salvaguardia. Più consistente in mostra la parte dedicata alla Birmania, della quale ho voluto evidenziare in particolare l’aspetto religioso e quello legato alle donne, un argomento a me molto caro".

"In linea con la tradizione della fotografia documentaristica – scrive Agnoletti presentando la mostra – per Luca ogni scatto fotografico è studiato ricercando il momento migliore per acquisire immagini, secondo le condizioni di luce e di presenza fisica dell’oggetto di indagine: conoscenza del territorio e del rapporto antropico con esso, osservazione, documentazione, attesa, il processo creativo si determina con metodo scientifico: ipotesi e progetto, sperimentazione, verifica, riproposizione. L’immagine si crea con l’uso intelligente ed esperto della camera e con l’alta qualità tecnica degli obiettivi, escludendo ogni post lavorazione se non ridotta al minimo di taglio dell’immagine o correzione di saturazione e chiaroscuro in funzione del supporto di stampa. Potremmo dire che Luca è ancora guidato dalla ricerca della verità oggettiva di una realtà dove l’esperienza sensibile è strettamente connessa con l’elemento fisico naturale o antropico. Niente è concesso a una realtà illusoria, possibile nel metaverso, giacché l’esistente, da solo, è già ricco e plurimo e in ogni particolare è capace di evocare significati allegorici e memorie storiche che possono costituire un ulteriore mondo parallelo a quello immediatamente percepibile con i nostri sensi". La mostra sarà visibile dal lunedì al sabato nel pomeriggio dalle 17 alle 19 oppure su appuntamento; info: 335.6115334.

