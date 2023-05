Botte e violenze in casa: la teneva ostaggio davanti al figlioletto, condannato a 7 anni

Pistoia, 4 maggio 2023 - E’ stato condannato a sette anni di reclusione, per aver vessato per anni la sua compagna davanti al figlioletto. La sentenza è stata letta ieri pomeriggo dal giudice Stefano Billet, presidente del collegio. L’uomo, 37 anni di origine rumena, era accusato di violenza sessuale, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia, con l’aggravante di aver commesso il fatto davanti al figlioletto. I fatti erano accaduti in un paesino del pistoiese, nel 2020, quando la coppia ancora conviveva. Durante il processo è emersa una storia terribile, fatta di vessazioni quotidiane. Non c’era giorno in cui lui non la umiliasse, accusandola di essere una cattiva madre e moglie e ricordandole chi davvero comandasse: le avrebbe impedito persino di cucinarsi, staccando il gas. O, quando lei si sedeva a tavola, le sottraeva la sedia per farla cadere. Ma più volte erano botte e schiaffi davanti agli occhi impauriti del loro bambino. Le violenze, anche sessuali, sarebbero avvenute, stando al racconto di lei, sempre tra le mura di casa. Ed era per questo che alla fine la donna aveva deciso di denunciare tutto ai carabinieri. Questo accadeva nel luglio 2020. Dopo quella denuncia, e dopo un sopralluogo dei carabinieri, il marito aveva deciso di allontanarsi di casa. Ma lei ha sempre continuato a vivere nella paura, paura che lui potesse tornare e fargliela pagare.

Il suo timore più grande era per i suo bambino: anche per questo si era in parte confidata con il pediatra del figlio, per scongiurare l’eventualità che il piccolo potesse aver riportato qualche conseguenza nel suo sviluppo psichico per aver così tante volte assistito a quelle violenze in casa. Il pediatra è stato ascoltato anche durante una delle ultime udienze in tribunale. Ascoltati anche i carabinieri che effettuarono i sopralluoghi nella casa coniugale. Furono loro a svolgere le indagini, sotto la direzione del pubblico ministero Claudio Curreli.

A confermare le accuse della donna, che è difesa dall’avvocato Francesca Barontini di Pistoia, anche la testimonianza resa dalla madre di lei, preoccupata per le sorti della figlia e del nipotino. Sembra che negli ultimi tempi, a scatenare l’ira dell’uomo fosse la gelosia che provava nei confronti del datore di lavoro della moglie. E così si sarebbe vendicato contro di lei tenendola di fatto in uno stato di sudditanza. La donna ha raccontato che la sera le spegneva la luce e le impediva persino di cucinarsi. Una sera poi, era l’aprile del 2020, avrebbe persino tentato di strozzarla e avrebbe spaccato una lampada. In un’altra occasione, lui le avrebbe sferrato un pugno alla nuca e l’avrebbe schiaffeggiata, mandandola all’ospedale. Più volte l’avrebbe minacciata di morte, dicendo che lei lo avrebbe mandato in prigione ma che di sicuro quando sarebbe uscito lei non ci sarebbe stata più, perché qualcuno avrebbe pensato ad eliminarla.

Un calvario a cui la donna aveva deciso di porre fine denunciando il compagno. Ieri è arrivata la sentenza di condanna: l’uomo dovrà anche pagare alla sua ex compagna una provvisionale pari a diecimila euro.