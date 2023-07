Botte e minacce continue Arrestato dopo le violenze

Era arrivata al pronto soccorso con le costole rotte, oltre alle ferite in testa e varie tumefazioni. Un quadro che ha subito allarmato i sanitari, che hanno attivato il "codice rosa". Di lì sono partite le indagini che hanno portato a ricostruire un quadro più complesso, fatto di violenze quotidiane di cui la donna sarebbe stata vittima per mano del suo compagno. Che ieri è stato arrestato dagli uomini della Squadra Mobile della Questura. In carcere è finito un uomo di 38 anni, di origine albanese, ma da tempo residente a Pistoia. La donna, 45 anni, sua compagna, intanto è stata trasferita in una casa famiglia in una località sicura. Sembra che, ad armare la mano dell’uomo, sia stata la sua gelosia ossessiva, che lo avrebbe portato a trasformare la vita della compagna in un incubo: fatto di minacce continue e di appostamenti anche sul luogo di lavoro della vittima.

Le indagini della Squadra Mobile erano partire lo scorso 30 giugno, quando la donna, 45 anni, pistoiese, si era presentata al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo con numerose ferite alla testa e al busto. All’esito della visita la donna era stata dimessa con una diagnosi di "patite lesioni, con infrazione di due costole e varie tumefazioni" e una prognosi di trenta giorni salvo complicazioni.

Gli uomini della Squadra Mobile erano stati informati e avevano subito ascoltato la donna, raggiunta nel reparto dell’ospedale dove era stata ricoverata, per fissare i primi elementi della vicenda. In seguito, le indagini si erano estese, ed erano stati ascoltati anche i genitori della vittima e le sue colleghe di lavoro. Così, erano emersi altri dettagli, come il fatto che l’uomo esercitasse un controllo ossessivo nei confronti della compagna: per esempio, raggiungendola sul posto di lavoro, esaminandole il telefono e persino ispezionandole le parti intime per individuare tracce di eventuali rapporti sessuali con altri uomini.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Pistoia, hanno portato all’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari. L’uomo è accusato dei reati di maltrattamenti in famiglia (articolo 572 del codice penale), di violenza privata ( articolo 610), reati continuati nel tempo.

red. pt