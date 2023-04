Botte alla sfida di hockey Squalificato anche Treno

"L’aggressione è stata reale, documentata da dieci testimonianze. Sono comunque convinto di aver fatto bene a non reagire, perché sarebbe esplosa una rissa". Coach Filippo Treno fatica a trattenere la delusione, per la conferma della squalifica di tre giornate comminatagli la scorsa settimana dalla giustizia sportiva, a seguito di quanto avvenuto al termine della partita di campionato contro il Cus Pisa dello scorso 1 aprile. Un decisione contro la quale l’Hockey Club Pistoia aveva fatto ricorso, che è tuttavia stato respinto nei giorni scorsi: considerando la prima giornata ormai scontata, l’allenatore non potrà sedersi in panchina per le prossime due partite.

Treno aveva dichiarato di esser stato aggredito dal medico sociale e da alcuni giocatori del Cus Pisa al termine del match esterno contro il club pisano. Una discussione degenerata in rissa, che avrebbe indotto Treno a ricorrere alle cure del pronto soccorso locale (ricevendo sette giorni di prognosi per un trauma cranico ed alcune contusioni). Una ricostruzione che la compagine pisana ha smentito e la scorsa settimana il giudice sportivo aveva squalificato anche il mister arancione "per avere a fine gara più volte spinto il medico sociale della squadra avversaria". La stessa squalifica inflitta al medico: il giudice, sulla base del referto stilato dall’arbitro, lo ha evidentemente ritenuto corresponsabile della colluttazione. Con il reclamo respinto dalla Corte dell’appello sportiva, all’HC Pistoia non resta che tradurre il malcontento in "rabbia agonistica" da spendere sul terreno di gioco.

I giocatori avevano già reagito nel migliore dei modi, centrando sabato scorso la prima vittoria stagionale in trasferta contro l’HT Sardegna (abbandonando l’ultimo posto in classifica nel girone B di Serie A1 202223). Adesso serve continuità: il gruppo mira a vincere anche dopodomani in casa contro Cagliari e 29 aprile contro la Lazio, per poi riabbracciare Treno in panchina il prossimo 6 maggio. Bisogna quindi vedere il bicchiere mezzo pieno, nonostante tutto. Anche se la dirigenza arancione non ha apprezzato il verdetto. "La tensione è poi cresciuta quando i sostenitori di casa sono scesi dagli spalti, formando un muro davanti al cancello del campo e "rivolgendo diversi insulti verbali nei confronti della squadra del Pistoia", come riportato nel verbale di gara – la posizione dei dirigenti – naturalmente rispettiamo le decisioni della giustizia sportiva, ma il fatto che gli arbitri non abbiano visto non significa che non sia successo".

G.F.