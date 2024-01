’Boston marriage’ stasera e domani al Manzoni. Protagonisti allusione, stravaganza e paradosso

Ricordiamo gli appuntamenti al Manzoni di stasera, sabato 6 gennaio (ore 20.45) e domani, domenica 7 gennaio (ore 16), con lo spettacolo diretto da Giorgio Sangati "Boston Marriage", unica data toscana per il testo del Pulitzer David Mamet, con Maria Paiato, Mariangela Granelli e Ludovica D’Auria. Il contesto è quello statunitense di fine Ottocento. Tutto farebbe pensare a una trama convenzionale, un incontro tra amiche un po’ affettate, ma alla forma non corrisponde la sostanza: nella conversazione dal vocabolario ricercato fioccano volgarità e veniamo a sapere che le due sono state un tempo una coppia molto affiatata. L’espressione "Boston Marriage", infatti, era in uso nel New England a cavallo tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo per alludere a una convivenza tra donne economicamente indipendenti da uomini. Protagonista assoluto insieme alle interpreti, è il linguaggio e, di contro, il non-detto, l’allusione, la stravaganza, il paradosso. Mamet si diverte a parodiare la prosa ampollosa dell’epoca, ma dietro l’apparente assurdità della superficie si nasconde l’intento ambizioso di rovesciare la realtà attraverso uno scherzo che mira a creare anche un po’ di raffinatissimo scandalo. Il continuo gioco di facciate diventa la chiave di questa messa in scena che cerca di amplificare la funzione di prestidigitazione dell’opera, che nasconde da un lato per rivelare dall’altro. I biglietti sono in vendita a prezzi compresi tra 10 e 28 euro e si possono acquistare on line (su www.bigliettoveloce.it) o alla biglietteria del Manzoni aperta oggi dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19, oppure a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

l.m.