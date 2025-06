Borse di studio all’estero. Un’opportunità ai giovani. Grazie alla famiglia Nesti: "Un maestro affettuoso"

Sono state assegnate le prime tre borse di studio intitolate al maestro Enzo Nesti e donate dalla famiglia Nesti a tre alunni della terza media Melani che potranno così partecipare ad un soggiorno studio in un college inglese nei pressi di Manchester. I vincitori delle borse di studio sono Leandro Meoni della 3C (primo classifcato), Samantha Shehu della 3A (seconda classificata) e Martina Ghironi della 3A (terza classificata). I premiati sono autori dei migliori elaborati dagli studenti di terza media su alcuni articoli della Costituzione Italiana.

Gli studenti erano chiamati ad utilizzare la tecnica della cancellatura caratteristica dell’artista Emilio Isgrò, creatore del monumento realizzato nella piazza del paese anch’esso donato a Montale dalla famiglia Nesti. La consegna delle borse di studio è avvenuta nell’auditorium della scuola media alla presenza del sindaco di Montale Ferdinando Betti, dell’assessore alla cultura Francesco Barontini, del presidente del consiglio comunale Tiziano Pierucci, del rappresentante della famiglia Nesti Francesco Mazzetti e del preside dell’istituto comprensivo di Montale Mauro Guarducci.

E’ intervenuto anche Marco Gai, in qualità di ex alunno del maestro Enzo Nesti, che lo ha ricordato, anche citando un episodio personale, come un insegnante "onesto, affettuoso, laborioso, paziente e buono con i suoi allievi". Toccante anche il profilo di Enzo Nesti tracciato da Francesco Mazzetti che, in rappresentanza della famiglia, ha ricordato anche l’ impegno caritatevole del maestro come presidente della San Vincenzo de’ Paoli. Ferdinando Betti ha ringraziato la famiglia Nesti a nome di tutta la comunità ricordando la donazione del monumento in piazza di Emilio Isgrò e sottolineando borse di studio sono state donate per dieci anni durante i quali studenti montalesi potranno rafforzare la loro conoscenza dell’inglese soggiornando in un college del Regno Unito.

Tiziano Pierucci ha esposto le motivazioni dell’assegnazione delle borse di studio ai tre alunni premiati evidenziando come il compito della commissione sia stato difficile per la qualità elevata di tutti gli elaborati e indicando tra i criteri della scelta l’originalità e l’uso corretto della lingua italiana.

I tre alunni premiati hanno anche realizzato tre disegni che saranno donati all’artista Emilio Isgrò. Il dirigente scolastico Mauro Guarducci ha particolarmente elogiato i tre disegni, chiamando gli stessi autori ad illustrarne il significato e la professoressa di arte Monica Bessi a interpretarne il significato. I tre disegni sono animati anche da sentimenti etici e civili come l’invocazione della pace e della non violenza e la responsabilità della scelta tra il bene e il male che alberga in ciascuno di noi. Le tre borse di studio sono una ideale prosecuzione della missione educativa svolta in vita dal maestro Enzo Nesti.

Giacomo Bini