Borgognoni, oggi al Manzoni il Concerto d’inverno . E domani in San Leone le immagini della Terra Santa

Concerto d’inverno, il 52esimo della formazione, oggi (alle 16.30) per la Banda Borgognoni che, ricordando il primissimo evento, il 9 dicembre del 1973 quando la Filarmonica festeggiava il 160° anniversario della sua fondazione e il teatro ritornava di proprietà pubblica, dà appuntamento alla cittadinanza al Teatro Manzoni. A dirigere, il Maestro Carlo Cini; presenti la soprano Chiara Panacci e il tenore Enrico Nenci. Il primo tempo è un omaggio a Giacomo Puccini; seguirà l’esecuzione di musiche di Kender, Shore, Aznavour, Schonberg e William. Apertura porte alle 16. Ingresso libero. Un viaggio invece per immagini, direzione Terra Santa, quello proposto per domani, lunedì. A proporlo è Il Viaggio Aps, associazione per la conoscenza della Terra Santa, che con la Cattedrale di San Zeno propone ancora due serate (dopo l’11 marzo anche il 18, sempre alle 21.15) per immaginare la bellezza vista l’impossibilità attuale di raggiungerli quei luoghi. Aiuteranno a questo scopo suggestive fotografie realizzate da Egisto Nino Ceccatelli e Sara Bessi, cui spetterà il compito di raccontare posti come Gerico, Masada, Betlemme, la zona del Mar Morto (tutti nella serata dell’11 marzo) e infine Gerusalemme (18 marzo). Location di straordinario pregio che accoglierà le serate, introdotte ognuna da don Luca Carlesi, è la chiesa di San Leone, gioiello del barocco pistoiese e toscano spesso inaccessibile. "Vogliamo così essere vicini a queste comunità duramente colpite, nella speranza che presto torni la pace e si possa tornare a viaggiare in questi luoghi che tutti dovrebbero visitare almeno una volta nella vita", spiegano dall’associazione . Ingresso libero, non occorre prenotare. Info 335.1777080.