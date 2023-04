Bonifica o rinconversione dell’inceneritore Il Pd chiede risposte chiare dalla maggioranza

E’ impensabile per il Pd aglianese sostenere proposte di "ammodernamento dell’impianto" come indicato nell’avviso pubblicato da Cis". Lo sostiene la segreteria del Pd aglianese, dopo avere appreso che il Cis Spa ha pubblicato un avviso per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di project financing, finalizzate all’individuazione del promotore per la concessione relativa alla "riconversione e ammodernamento" e successiva gestione dell’inceneritore di Montale. Ed è proprio la parola "ammodernamento" che suscita perplessità nella segreteria Dem di Agliana: "Vogliamo ribadire con forza la posizione assunta ormai da diversi anni, ovvero che ci sono solo due scelte sostenibili per il nostro territorio: chiusura dell’impianto e bonifica dell’area, riconversione attraverso la realizzazione di un impianto alternativo alla termovalorizzazione". Il Pd chiede ai propri consiglieri di attivarsi per fare emergere la posizione della maggioranza.

Piera Salvi