Bonifica del Brusigliano, passi avanti di Arpat

Passano gli anni ma il problema dei rifiuti all’esterno del campo Rom che sorge nella zona dell’ex campo di Volo, a due passi dall’ospedale San Jacopo e dal torrente Brusigliano, pare non avere soluzione. A niente sono servite, se non in piccola parte a spiccare qualche multa per chi abbandona abusivamente sacchi e rifiuti nella zona, le telecamere installate o i passaggi da parte degli ispettori di Alia. In quella parte di città, infatti, serve un piano ben più ampio e allargato per quanto riguarda la bonifica dell’area che, da qualche settimana, ha visto un passo in avanti da parte del Dipartimento Arpat di Pistoia che ha concluso le attività di campionamento di suolo, sottosuolo e acque sotterranee di questo sito per capire, innanzitutto, quelli che sono i residui che finiscono nel terreno e in acqua dai rifiuti che vengono costantemente abbandonati. "Dopo l’azione di ripulitura – spiegano da Arpat – che è avvenuta fra il 2018 e il 2019, l’area è tornata ad essere oggetto di abbandoni con presenza di quantitativi elevatissimi di rifiuti di varia natura ed origine. Nel luglio di quest’anno il Comune di Pistoia ha approvato il piano di caratterizzazione propedeutico alla bonifica del sito, prevedendo una fase iniziale di campionamenti di suolo, sottosuolo e acque sotterranee con la necessaria acquisizione dei campioni da analizzare".

Il primo step si è concluso e adesso c’è da attendere l’esito dei risultati che emergeranno dall’analisi di prelievo dei campioni che sono finiti nei laboratori Arpat dell’area vasta "Centro" di Firenze, andando a circoscrivere in maniera importante la zona dove è presente la maggior quantità di rifiuti abbandonati. "Le analisi – concludono da Arpat – sono tese a fornire un quadro preciso delle eventuali contaminazioni in atto ed indirizzare le successive fasi di indagine e valutazione che porteranno alla bonifica del sito. Prossimamente è prevista un’ulteriore campagna di monitoraggio delle acque sotterranee, i cui esiti saranno resi noti ma da effettuare in periodo di morbida dell’acquifero in modo da valutare possibili variazioni legate al livello della falda quando essa stessa si trova al livello più alto". Il tutto, ovviamente, aspettando che arrivi anche un bel po’ di pioggia visto il settembre e l’ottobre, fino a pochi giorni fa, decisamente asciutti.

red.pt