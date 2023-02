Bonaccini lancia la volata "Conta solo il 26 febbraio"

"Mi fa piacere essere avanti del 20% sulla seconda ma si decide tutto il 26 di febbraio". Così Stefano Bonaccini inizia il suo intervento alla casa del popolo di Santomato. "Se divento segretario – aggiunge – cambieremo il gruppo dirigente, ma non allontaneremo nessuno. Ma se sei stato per anni e anni ministro o dirigente nazionale e ti chiediamo di andare in panchina, non mi pare uno scandalo. Il gruppo dirigente ce lo abbiamo già, abbiamo una squadra di sindaci e amministratori che già dimostrano cosa sanno fare e finora sono stati tenuti da parte. Aprirò una discussione sul bilancio del partito e sugli affitti delle sedi. E apriremo una scuola del partito". Stefano Bonaccini arriva a Pistoia insieme al presidente della regione Toscana Eugenio Giani. A fare gli onori di casa Federica Fratoni. "Siamo orgogliosi che la nostra regione sostenga la candidatura Bonaccini – dice Giani – ma il lavoro inizia ora. Il gruppo dirigente attuale è tutto con altri candidati, Bonaccini significa un partito nuovo" . Presente anche la segretaria regionale del Pd e parlamentare Simona Bonafé. Tra il pubblico sono i risultati della prima tornata a tenere banco. A Santomato, per la cronaca, Bonaccini ha avuto 25 voti su 26 votanti perché la ventiseiesima scheda era nulla per errore. Sul palco anche la candidata alla segreteria regionale Valentina Mercanti. "Credo nella mozione Bonaccini – dice – in un partito aperto che parli a tutti e senza puzza sotto il naso". Tre giovani neoiscritti hanno proposto temi prioritari su cui concentrare l’azione del partito in particolare il lavoro, la scuola e la sanità. "Se sarò segretario – ha detto tra l’ altro Bonaccini – promuoverò una raccolta di firme per una legge sul salario minimo garantito". Ha anche ricordato di essere andato a Mirafiori anche rischiando i fischi. "Dobbiamo andare dove è freddo e piove – ha detto – ci devono trovare in quei posti. Ci devono vedere e sentire vicini, ne ho visti troppi chiusi negli uffici romani. I talk show non si fanno in tv – conclude – si fanno nei bar e nelle piazze".

Giacomo Bini