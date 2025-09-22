Bonaccini a Pistoia per Dika: "Bene aver allargato la coalizione anche alle nuove forze politiche"

"La Toscana è una grande regione dal punto di vista sia politico che culturale, ha saputo raggiungere risultati importantissimi nell’ambito sociale, basti pensare ai nidi gratis, e nell’ambito sanitario. Per questo difendere questi risultati è determinante, e ben venga l’allargamento della coalizione anche a nuove forze politiche". Queste le parole dell’europarlamentare del Pd Stefano Bonaccini che ieri mattina, nel parco di Monteoliveto, ha affiancato il presidente della Regione Eugenio Giani e il candidato e capolista Bernard Dika. "Il messaggio – ha sottolineato Bonaccini – è che con l’unità non si vince per forza, ma è condizione necessaria per portare a casa il risultato e difendere la nostra idea di società, fatta di sanità pubblica, istruzione e diritti. Solo tutti insieme possiamo riuscire a prevalere. E quest’anno, per la prima volta, vedo un centrosinistra che si presenta unito e compatto agli appuntamenti regionali, un segnale preziosissimo anche in vista della prossima sfida, cioè le elezioni politiche del 2027".

"I giovani sono il futuro, ma anche il presente": parole ripetute spesso da Bernard Dika davanti a cittadini, militanti e amministratori dem del territorio, illustrando i punti salienti della propria campagna elettorale. Tre gli impegni che Dika ha indicato come prioritari: la difesa della sanità pubblica, per la quale "la Regione continua a investire nonostante i tagli del Governo", la difesa del territorio dal rischio idraulico e idrogeologico che "solo realizzando opere come argini o casse di espansione possiamo garantire", e il sostegno alle famiglie "in modo che la cura dei più piccoli non ricada solo sulle mamme o sui nonni" e che così "i giovani non si sentano un peso a carico dei genitori". Accanto a questi ha sottolineato Dika, il rilancio dell’industria toscana e la prosecuzione delle politiche di sostegno agli studenti universitari di fasce più vulnerabili: "Sono battaglie che non finiscono con il 13 ottobre, ma che, a prescindere da chi sarà eletto, dovranno essere portate avanti per i prossimi cinque anni per restituire centralità a Pistoia".

"Su questo territorio – ha commentato il presidente Giani – sono stati portati avanti interventi importanti, come il raddoppio ferroviario fra Pistoia e Montecatini, ma resta tanto da fare, dalla terza corsia fino al potenziamento della viabilità sulla Montalese o nella Valdinievole". Giani ha rivendicato molti dei provvedimenti varati dal suo governo, come la legge regionale sul fine vita, il Testo Unico del Turismo o il criterio premiale del salario minimo negli appalti regionali.

Corrado Ciampi