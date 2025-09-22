Europa, ultima fermata

Agnese Pini
Europa, ultima fermata
Pistoia
22 set 2025
REDAZIONE PISTOIA
Bonaccini a Pistoia per Dika: "Bene aver allargato la coalizione anche alle nuove forze politiche"
22 set 2025
REDAZIONE PISTOIA
Il presidente del Partito Democratico in città per la presentazione del programma del candidato capolista "La Toscana è una grande regione che ha raggiunto risultati importanti in più ambiti". Presente pure Giani.

"La Toscana è una grande regione dal punto di vista sia politico che culturale, ha saputo raggiungere risultati importantissimi nell’ambito sociale, basti pensare ai nidi gratis, e nell’ambito sanitario. Per questo difendere questi risultati è determinante, e ben venga l’allargamento della coalizione anche a nuove forze politiche". Queste le parole dell’europarlamentare del Pd Stefano Bonaccini che ieri mattina, nel parco di Monteoliveto, ha affiancato il presidente della Regione Eugenio Giani e il candidato e capolista Bernard Dika. "Il messaggio – ha sottolineato Bonaccini – è che con l’unità non si vince per forza, ma è condizione necessaria per portare a casa il risultato e difendere la nostra idea di società, fatta di sanità pubblica, istruzione e diritti. Solo tutti insieme possiamo riuscire a prevalere. E quest’anno, per la prima volta, vedo un centrosinistra che si presenta unito e compatto agli appuntamenti regionali, un segnale preziosissimo anche in vista della prossima sfida, cioè le elezioni politiche del 2027".

"I giovani sono il futuro, ma anche il presente": parole ripetute spesso da Bernard Dika davanti a cittadini, militanti e amministratori dem del territorio, illustrando i punti salienti della propria campagna elettorale. Tre gli impegni che Dika ha indicato come prioritari: la difesa della sanità pubblica, per la quale "la Regione continua a investire nonostante i tagli del Governo", la difesa del territorio dal rischio idraulico e idrogeologico che "solo realizzando opere come argini o casse di espansione possiamo garantire", e il sostegno alle famiglie "in modo che la cura dei più piccoli non ricada solo sulle mamme o sui nonni" e che così "i giovani non si sentano un peso a carico dei genitori". Accanto a questi ha sottolineato Dika, il rilancio dell’industria toscana e la prosecuzione delle politiche di sostegno agli studenti universitari di fasce più vulnerabili: "Sono battaglie che non finiscono con il 13 ottobre, ma che, a prescindere da chi sarà eletto, dovranno essere portate avanti per i prossimi cinque anni per restituire centralità a Pistoia".

"Su questo territorio – ha commentato il presidente Giani – sono stati portati avanti interventi importanti, come il raddoppio ferroviario fra Pistoia e Montecatini, ma resta tanto da fare, dalla terza corsia fino al potenziamento della viabilità sulla Montalese o nella Valdinievole". Giani ha rivendicato molti dei provvedimenti varati dal suo governo, come la legge regionale sul fine vita, il Testo Unico del Turismo o il criterio premiale del salario minimo negli appalti regionali.

Corrado Ciampi

