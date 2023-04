Bollette Salasso pubblico "Spesi 3,5 milioni in più"

Tradotto in soldoni, rendere il più indipendente possibile il territorio dal punto di vista energetico, vuol dire anche difendersi da ulteriori possibili aumenti. A questo sta lavorando il Comune di Pistoia, che nel 2022 ha subìto un vero e proprio salasso per le utenze, spendendo oltre otto milioni di euro (per l’esattezza 8.240.000 euro). "Nel 2022 abbiamo speso per gli aumenti energetici oltre 3,5 milioni in più rispetto all’anno precedente – spiega il sindaco Alessandro Tomasi –. È stato così per tutti gli enti locali. È un’emergenza che abbiamo segnalato più volte durante tutto il 2022. Abbiamo fatto fronte a questo per un anno e adesso ci stiamo attrezzando con rapidità per essere pronti a eventuali altre situazioni del genere. Intanto abbiamo affidato a Hera Luce la sostituzione di tutti i punti dell’illuminazione pubblica della città, i lavori dovrebbero iniziare a luglio, in questo momento è in corso la progettazione, con l’obiettivo di ridurre di oltre il 60% e forse anche di più, i consumi energetici. Stiamo improntando nuovi pannelli fotovoltaici per le energie rinnovabili, stiamo efficientando i nostri edifici, anche con risorse del Pnrr. Siamo lavorando ad un’operazione complessiva per far fronte anche a eventuali nuovi possibili rincari, oltre a lavorare nel segno della sostenibilità ambientale, ossia non aumentare consumi e sprechi".

"È proprio in quest’ottica – riprende il sindaco – che negli anni passati ho voluto che il Comune di Pistoia fosse tra gli enti capofila del Piano strategico di sviluppo e con il suo piano degli investimenti attore, già a partire dal precedente mandato, di opere volte all’efficientamento energetico e alla riduzione dei consumi negli edifici pubblici di cui è proprietario". "I temi dell’energia, dell’autosufficienza energetica e della sostenibilità – afferma il primo cittadino – non riguardano il futuro ma il presente. Su questo ci muoviamo già con ritardo rispetto alle reali esigenze di cittadini, imprese e enti pubblici, così come abbiamo avuto modo di toccare con mano in questo ultimo anno. L’evento esterno, ovvero lo scoppio della guerra in Ucraina, ci ha messo improvvisamente di fronte ad aspetti su cui per decenni, in questo Paese, ha vinto l’inerzia. Adesso siamo chiamati ad occuparci non solo di comunità energetiche rinnovabili, di mobilità sostenibile, ma anche di altri problemi che non possono più essere ignorati. Penso a quello della siccità, penso ai cambiamenti climatici. Dobbiamo convergere le energie su questi grandi temi che delineeranno in modo determinante la nostra condizione di vita e, cosa più importante, quella delle nuove generazioni".

Patrizio Ceccarelli