Bollette alle stelle e aumenta l’Irpef "Era la più bassa della provincia"

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale è stato approvato il bilancio 2023-25 del Comune di Serravalle Pistoiese e gli argomenti non sono certo mancati. Innanzitutto, come già emerso negli scorsi mesi, c’è stato da fare i conti con i costi delle bollette saliti alle stelle che hanno portato il Comune a dare vita a scelte precise come l’aumento dell’addizionale Irpef, "che era la più bassa della Provincia" tende a precisare l’assessore al bilancio, Federico Gorbi. "Le due voci che hanno complicato la redazione del bilancio 2023-2025 sono quelle relative al personale per l’adeguamento del contratto nazionale e quella sui consumi energetici per il conflitto in Ucraina – commenta Gorbi – questa ultima voce in particolare è passata da 370mila euro all’anno a una previsione di 694mila. La quadratura del bilancio non poteva quindi che essere influenzata da queste spese straordinarie". Quando emersero questi numeri allarmanti per le casse comunali, si era pensato a soluzioni drastiche come la riduzione dell’accensione dell’illuminazione pubblica, ma poi si è pensato di virare altrove. "L’orario era stato diminuito, ma riuscendo comunque ad assicurare la necessaria sicurezza – aggiunge Gorbi – purtroppo la sperimentazione è stata accolta in maniera non favorevole da una fetta della popolazione e quindi siamo tornati al passato: se le tariffe delle bollette dovessero crescere ancora rispetto alle previsioni, questa giunta interverrà sugli orari come estrema soluzione. La nuova palestra non andrà ad impattare su questa conta perché si autoalimenterà per luce e gas: l’efficacia di tutto ciò, però, la vedremo soltanto fra qualche mese". Quindi il Comune va a ritoccare l’addizionale Irpef.

"Per mantenere ferma per più anni l’erogazione di tutti i servizi in essere, senza mai rinunciare alla quantità e alla qualità – conferma il vicesindaco – siamo dovuti intervenire sull’addizionale Irpef che era la più bassa di tutta la Provincia. Passeremo quindi dallo 0,7% allo 0,8%, chiedendo un minimo sacrificio a tutti i cittadini che hanno un reddito superiore a 12mila euro, per non andare a pesare sulle tariffe dei servizi a domanda individuale come mense e trasporto scolastico, nidi e impianti sportivi".

